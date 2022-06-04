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Обслуговування в українських
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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todobank 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:49

  sens написав:
  Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних рішенням Правління Національного банку від 02 червня 2022 року № 261-рш/БТ.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-megabank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

По какому курсу валюту доллар вкладчикам посчитают?

Ну по 29.2549
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:00

Фонд валютні депо в валюті не віддає?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07

  greenozon написав:Фонд валютні депо в валюті не віддає?

ну конечно нет!
В гривне по курсу НБУ отдаст
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:12

А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:30

Re: todobank

  Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних

походу туду кредитку можно выбрасывать?
хорошо что успел осенью выйти из валюты у них
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14

  Amethyst написав:А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?

Каждый раз только перевкладывал и снимал %, не по 0,01, как у большинства сейчас, заодно проверим сколько выдадут вместе по тодо и мега
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:16

  sens написав:
  Amethyst написав:А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?

Каждый раз только перевкладывал и снимал %, не по 0,01, как у большинства сейчас, заодно проверим сколько выдадут вместе по тодо и мега

Нее, я ток переклеиваю скоч с пакетиками на спину после душа и всьоо :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:19

Re: todobank

зал славы епта
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 16:22

  Sergion написав:
  greenozon написав:Фонд валютні депо в валюті не віддає?

ну конечно нет!
В гривне по курсу НБУ отдаст

Особисто Фонд у валюті не віддає, але якщо станеться диво, наприклад, відчуження всіх або частини активів і зобов’язань Мегабанку на користь приймаючого або перехідного банку; створення та продаж інвестору перехідного банку, то вже вони віддадуть валюту.
Наприклад, оскільки акціонером банку "Новий" було державне «КБ «Південне», то Таскомбанку були передані усі права та обов’язки банку «Новий» перед клієнтами банку (кредиторами) – фізичними та юридичними особами, крім частково юридичних осіб, які були пов’язаними особами банку:
https://finclub.net/ua/news/zaversheno- ... novyi.html

Що стосується Мегабанку, то в ньому зависли кошти "Турбоатому", кредит Мінфіну за рахунок Європейського інвестиційного банку, внески іноземних акціонерів до статутного капіталу, кошти комунальних підприємств, а тому диво також може відбутися :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 чер, 2022 20:04

Re: todobank

  Igneus написав:а тому диво також може відбутися

Зачем? Там учетная ставка на подходе и ставки по депо , зачем ети игри?
давайте вклади, вертайте взад и норма.
Goodman
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