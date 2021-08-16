|
|
|
Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Італійський проєкт з продажу будинків за 1 євро набирає оборотів.
Дивися повний текст Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків за 1 євро
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95670
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:14
Получается, что можно за 1 евро (плюс налоги) снять в Италии дом на год? Недурно.
-
N0mad
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 27.12.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 09:36
Потрібно заплатити заставу , якщо виконаєте умови контракту повернуть
-
ibaylyak_senior
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:01
N0mad написав:
Получается, что можно за 1 евро (плюс налоги) снять в Италии дом на год? Недурно.
Чукча совсем не читатель? -- или дальше залоговка статью прочитать сил не хватило?..
Проєкт має певні правила. Як зазначено на вебсторінці муніципалітету, присвяченій ініціативі з продажу дешевих будинків, власники нерухомості Кантіано повинні заповнити заявку, яка дає дозвіл на продаж.
Покупець (фізична або юридична особа) своєю чергою повинен заповнити відповідну форму на цьому ж сайті, погоджуючися на ремонт придбаного будинку. Крім цього, саме сторона покупця повинна оплатити витрати, пов’язані з передачею права власності (нотаріальні збори, податки тощо).
Також покупець повинен заздалегідь погодити проєкт дому з владою міста. Це необхідно зробити впродовж 6 місяців з моменту підписання договору купівлі-продажу з продавцем.
Ремонтні роботи повинні початися не пізніше ніж за рік після видачі дозволу на будівництво. Максимальний термін ремонтних робіт – 4 роки.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5113
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:06
Нотаріальні витрати коштують в Італії не дешево,за все кругом бігом прийдеться оплатити близько 15 тисяч євро,ось вам і будинок за євро 🤪
-
stasyukvolodymyr17
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.10.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|