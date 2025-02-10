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Країна «вічного міста»: скільки коштує жити в Італії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Понад 163 тисячі українців отримали прихисток в Італії, переважно це жінки з дітьми. Попри гостинність італійців і величезну підтримку під час повномасштабної війни, життя в цій країні вимагає адаптації, фінансової стійкості та сили.
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R2
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:23
Альона, на жаль нічого безкоштовного в Італії немає. І садик до 3 років в 3 рази дорожче чим від 3 до 6. Все платно, ціна залежить від ISEE. Є й інші неточності в статті.
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tiponi4
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