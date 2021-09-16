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Міжбанк: хто врятував долар від обвалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Цього вівторка пройшов дуже напружено на валютному ринку, але в цілому - позитивно для гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: хто врятував долар від обвалу
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:41
Зачем спасать торгующий корабль?
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kemeron1990
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