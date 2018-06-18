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У Фінляндії побудують нову
електростанцію — потужнішу,...

У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:57

У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу,...

Пропонуємо до обговорення:
У Паллоневі, заболоченому районі на півдні Фінляндії, планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 500 МВт.

Дивися повний текст У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу, ніж вся сонячна енергетика країни.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 22:57

Цікаво, який буде термін окупності? На болоті біля полярного кола? Років 150? А хто сніг буде змітати з сонячний батарей - білі ведмеді? А працюватиме лише під час полярного літа. Черговий гімн ґрантожерам.
waldi_ua
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