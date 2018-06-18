У Паллоневі, заболоченому районі на півдні Фінляндії, планують побудувати сонячну електростанцію потужністю 500 МВт.
Дивися повний текст У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу, ніж вся сонячна енергетика країни.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 22:57
У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу,...
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Дивися повний текст У Фінляндії побудують нову електростанцію — потужнішу, ніж вся сонячна енергетика країни.
Додано: Вів 05 жов, 2021 22:57
Цікаво, який буде термін окупності? На болоті біля полярного кола? Років 150? А хто сніг буде змітати з сонячний батарей - білі ведмеді? А працюватиме лише під час полярного літа. Черговий гімн ґрантожерам.
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