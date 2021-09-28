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Зеленський ветував закон про віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Офіс президента.
Дивися повний текст Зеленський ветував закон про віртуальні активи
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R2
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Додано: Сер 06 жов, 2021 10:30
я думаю, чего крипта растет.... оказывается из-ЗЕ вето ))
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Tamagoch
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