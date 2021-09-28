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Зеленський ветував закон
про віртуальні активи

Зеленський ветував закон про віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:30

Зеленський ветував закон про віртуальні активи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Офіс президента.

Дивися повний текст Зеленський ветував закон про віртуальні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:30

я думаю, чего крипта растет.... оказывается из-ЗЕ вето ))
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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