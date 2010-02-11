Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 18 тра, 2026 11:16
Да, боковик по золоту на сейчас серьезный...
Gold 4547,55 USD/t.oz
Victor8
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Додано: Вів 26 тра, 2026 13:19
Удивительная стабильность за целую неделю.
Gold 4530,65 USD/t.oz
Victor8
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Додано: Сер 27 тра, 2026 14:41
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
won
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Додано: Чет 28 тра, 2026 13:34
won написав:
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
Вот почти и пришел этот день...
Gold 4382,40 USD/t.oz
Victor8
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:47
за даними шішки
xsh
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Додано: Сер 03 чер, 2026 18:00
won написав:
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
уже сколько залонгував?
или в ожидании?
...ну или просто эротические фантазии?
Прохожий
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Додано: Чет 04 чер, 2026 08:53
Прохожий написав: won написав:
Можна буде гарно залонгувати від 4340, якщо дійде за день-два.
уже сколько залонгував?
или в ожидании?
...ну или просто эротические фантазии?
ти наркоман?
Якраз же таки дійшло до зони очікування лонгу 4370-4330. Так, було залонговано. Вихід по 4580. Всіх, хто зайшов - вітаю з вдалим трейдом.
Але незалежно від того, дійшла б ціна тоді чи ні - у вказаних умовах (ціна + діапазон (ліміт) в часі) це все одно була гарна точка входу, навіть якщо б зайти не вдалося.
won
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Додано: Чет 04 чер, 2026 10:35
won Когда ожидается цена 4580 для выхода?
1patron
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Додано: Чет 04 чер, 2026 10:37
won Если дойдем к 4580, то возможно пойдем и дальше. Зачем выходить?
1patron
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Додано: Чет 04 чер, 2026 11:30
1patron написав: won
Когда ожидается цена 4580 для выхода?
Вийшло вже наступного ж дня після входу (29 травня), по тейк-профіту.
won
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