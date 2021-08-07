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Метро на Троєщину будуватимуть в декілька етапів (шість...
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:30
Пропонуємо до обговорення:
У столиці розпочинається підготовка до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка поєднає Кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина.
Дивися повний текст Метро на Троєщину будуватимуть в декілька етапів (шість перших станцій, фото)
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R2
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:30
Так і не зрозуміло, коли буде готова хоч одна станція метро за керування Кличка?
В кращому випадку вийде одна станція за 10 років.
Однозначно найкращий мер.
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unicdima
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Додано: Сер 06 жов, 2021 12:55
помнится, плакаты на Московском мосту
" Метро на Троещину до 2011 года "...
автор Лёня Космос.
Лёни уже давно и след простыл, а лозунги висели ещё до конца 12-го года.
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Марта
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:16
Шо, опять? То метро на Троещину "строят" уже лет 20 точно.
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alt402
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Додано: Пон 11 жов, 2021 13:45
та фиг с ним с датой ввода метро. Когда мост для авто будет тот который должны были запустить до нового года ? :-)
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dotster
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