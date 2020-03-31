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Хто не потрапить під непрямі
методи контролю за...

Хто не потрапить під непрямі методи контролю за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:46

Хто не потрапить під непрямі методи контролю за...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, хто не потрапить під непрямі методи контролю за витратами.

Дивися повний текст Хто не потрапить під непрямі методи контролю за витратами: пояснення Мінфіну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:47

Тіки «слуги» не зрозуміло, якого народу, можуть не декларувати та не пояснювати звідкіля в них офшори, хати у Великій Британіі…. Головне усіх призвати до виведення грошей з оффшорів в краіну, тіль не самім так званим «слугам»…..
fedorinf
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 02:29

Вы зеленому человечку сначала этот закон пропихните, думаю он чхать на него хотел, ну тогда а чем хуже остальные.
tigr-uu
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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