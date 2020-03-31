Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, хто не потрапить під непрямі методи контролю за витратами.
Дивися повний текст Хто не потрапить під непрямі методи контролю за витратами: пояснення Мінфіну.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:46
Хто не потрапить під непрямі методи контролю за...
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Дивися повний текст Хто не потрапить під непрямі методи контролю за витратами: пояснення Мінфіну.
Додано: Сер 06 жов, 2021 17:47
Тіки «слуги» не зрозуміло, якого народу, можуть не декларувати та не пояснювати звідкіля в них офшори, хати у Великій Британіі…. Головне усіх призвати до виведення грошей з оффшорів в краіну, тіль не самім так званим «слугам»…..
Додано: Чет 07 жов, 2021 02:29
Вы зеленому человечку сначала этот закон пропихните, думаю он чхать на него хотел, ну тогда а чем хуже остальные.
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