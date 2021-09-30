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Кабмін виділив 25 млн грн на
пропаганду вакцинації проти...

Кабмін виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:01

Кабмін виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію проти коронавірусу.

Дивися повний текст Кабмін виділив 25 млн грн на пропаганду вакцинації проти коронавірусу.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:01

реклама вакцинації важливіша за виплату заборгованості перед воїнами збройних сил України
petrostolaruk89
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:10

  petrostolaruk89 написав:реклама вакцинації важливіша за виплату заборгованості перед воїнами збройних сил України

В каком-то смысле да: вакцинация спасает жизни и экономику.
Ну и эти 0.0 лярдов (округляем 0.025 для большей читаемости) в той задолженности на полтора лярда особой погоды не сделают...
_hunter
 
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