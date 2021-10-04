Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:51
Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію.
Додано: Сер 06 жов, 2021 20:52
"когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию"
--- можно $1 млн на счету показать. Всё равно снять нельзя. Счёт-замануха, так сказать.
Копируют с американской 401k/IRA, кроме самого интересного. Американец может в любой момент снять свою накопительную пенсию с уплатой пени 10% и прогулять и пропить если есть желание. Есть ряд случаев когда даже пеня не начисляется как-то на лечение, жизненные трудности и т.д. При ковиде когда он начался разрешили снимать всем до какого-то лимита без пени.
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