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Марченко назвав джерело грошей
на накопичувальну пенсію

Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:51

Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст Марченко назвав джерело грошей на накопичувальну пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:52

"когда у меня будет счет, я вижу, что у меня на него попало 1% от ЕСВ и 1% от государства, и я смогу добавить сам. Я получу еще какую-то мотивацию"

--- можно $1 млн на счету показать. Всё равно снять нельзя. Счёт-замануха, так сказать.

Копируют с американской 401k/IRA, кроме самого интересного. Американец может в любой момент снять свою накопительную пенсию с уплатой пени 10% и прогулять и пропить если есть желание. Есть ряд случаев когда даже пеня не начисляется как-то на лечение, жизненные трудности и т.д. При ковиде когда он начался разрешили снимать всем до какого-то лимита без пени.
Dear_Sir
 
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