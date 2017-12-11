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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:04
Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?
Такая ситуация. Необходимо оформить кредит на довольно крупную сумму - около 50 тыс. долларов. Рассматриваю варианты под залог квартиры в Киеве. Банк отказывает из-за низкой официальной зп. в реальности - доход имею в разы солиднее. подскажите кто знает компанию, к которой можно с таким обратиться. но чтобы честно и без обмана и всякого негатива.
Додано: Сер 13 жов, 2021 11:11
Re: Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?
alex2498, банк не пропускает из-за того, что появляется высокая кредитная нагрузка и он смотрит именно на белый доход.
А вот стоит ли по этому вопросу обращаться к компаниям сказать не могу, но тут и риски могут быть.
Додано: Нед 20 лют, 2022 21:41
Помощь в кредитовании без дохода
alex2498 обращайтесь к нам 0667022260
Додано: Пон 21 лют, 2022 09:51
Re: Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?
либо банк с белой заработной платой, либо другой более рискованный вариант
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