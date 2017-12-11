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Кредиты - посовеуйте,
кто сталкивался?

Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:04

Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?

Такая ситуация. Необходимо оформить кредит на довольно крупную сумму - около 50 тыс. долларов. Рассматриваю варианты под залог квартиры в Киеве. Банк отказывает из-за низкой официальной зп. в реальности - доход имею в разы солиднее. подскажите кто знает компанию, к которой можно с таким обратиться. но чтобы честно и без обмана и всякого негатива.
alex2498
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 11:11

Re: Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?

alex2498, банк не пропускает из-за того, что появляется высокая кредитная нагрузка и он смотрит именно на белый доход.
А вот стоит ли по этому вопросу обращаться к компаниям сказать не могу, но тут и риски могут быть.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:41

Помощь в кредитовании без дохода

alex2498 обращайтесь к нам 0667022260
Виктор Александрович
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:51

Re: Кредиты - посовеуйте, кто сталкивался?

либо банк с белой заработной платой, либо другой более рискованный вариант
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