Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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#<1 ... 31323334 Додано: Нед 22 тра, 2022 18:18 Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.

Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.

Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора San

Повідомлень: 33411 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2316 раз. Подякували: 2566 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 тра, 2022 18:35 Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾

Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.

Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.

Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Bolt Повідомлень: 1128 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 31323334 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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