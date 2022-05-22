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Глобализация дарит нам много
возможностей. Где в мире комфор

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:18

Мне эта ветка нравится куда больше акуртовой пропаганды. Может потому ещё что тут о перспективах говорят, а там - о тупиковом окончании жизни, типа, как дожить годы у моря.
Касаемо путей получения ребёнком образования за границей. С бакалавратом в Украине звучит очень ненадёжно, потому что в этом возрасте/статусе ребёнок уже довольно независим, и вряд ли без его желания удастся воплотить этот сценарий. Да и есть шанс пролететь мимо грантов.
Чем раньше, тем лучше. Один год ребёнку много не даст, а вот за 5 лет в этом возрасте сознание школьника сильно трансформируется под западные устои. Но лучше всего - это чтобы ребёнок и рос в той среде, и школу посещал, и язык был нативный, а не с под палки родителя и акцента/менталитета репетитора
San
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Повідомлення Додано: Нед 22 тра, 2022 18:35

Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾
Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.
Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.
Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.
Bolt
 
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