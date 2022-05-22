Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Додано: Нед 22 тра, 2022 19:42

Bolt написав: Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾

Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.

Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.

Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе. Дети ходили к репетиторге по английскому с первого класса, чёт ближе к старшим классам решил проверить, уровень владения. Короче результат почти 0.А бабла вбухано, почти на новый Ланос с салона. 😾Для подготовки дочки к ЗНО в репетиторов около 60 кг вбухал. Сейчас на малого бабло скирдую🤦‍♂️. Через 2 года сдавать.Короче репетиторы тоже нифига не гарантия результата.Про школу вообще молчу, хотя далеко не последняя в городе.

Вы меня конечно дико пардоньте, но даже так как написан Ваш пост, говорит о многом.1. Как так получилось, что Вы отдали ребенка и не контролировали насколько эффективно обучение на протяжении многих лет?2. Слишком много о деньгах. Складывается впечатление, что вот вроде нужен ребенку Инглиш для галочки, а папа для галочки платит.Я выбирал курсы по Инглишу больше месяца - читал отзывы, анализировал их.К счастью, с первого раза попал туда куда надо. Сначала сам, потом жену привел, потом старшего. И эти курсы дали очень много. Всем.Но кроме "хождения" на курсы, и методичного выполнения всех домашних заданий, еще и по Линголео занимался и Дуолинго - отличные ресурсы.И на спикинг-клабы ходил и на ридинг-клаб.И когда группа на курсах стала слишком большая, и практически не удавалось разговаривать - нашел другие курсы, где украинские преподаватели были намного хуже, зато занятия в 2 раза больше в неделю и дольше и 2 раза в неделю с нейтивами - США, Австралия, Канада.То-же самое с ребенком - проверяли как идет, в разговорах пытались понять или нравится. Когда сменился преподаватель и мы почувствовали охлаждение к учебе, попросили, чтобы вернули старого преподавателя.Ребенку сейчас 11 лет, читает неадаптированные книги на английском абсолютно свободно, для него одинаково легко смотреть контент на Инглише или родном языке. Проходил собеседование с нейтивом абсолютно свободно. Я присутствовал, на всякий случай, но моя помощь не понадобилась.В самом начале были простенькие занятия по Инглишу с 3-х лет.Сколько денег на это ушло - никогда не пытался считать.Зачем?Важен результат.А не "Ребенок ходит, я плачу. Что еще надо?"Я извиняюсь, но моя недипломатичность имеет основания.Я такое отношение встречал не раз.И среди взрослых тоже есть позиция - я плачу они обязаны меня научить.Нет. "Они" помогают человеку изучить язык, а не выучить его вместо него.Деньги - это на десятом месте.1. Мотивация самого человека. Если этого нет - можно и не начинать.2. Правильный выбор курсов. Причем не только чтобы сами преподаватели на уровне, но и классмейтс. Очень сложно сохранить мотивацию, когда твои соученики намного слабее тебя и очень тяжело учиться когда они намного сильней. Размер группы - оптимально 4-6 человек ни больше ни меньше. И если за это надо платить больше - значит надо.3. Терпение. Сначала знания прибывают огромной волной. Потом наступает "кризис интермидиэйт", когда кажется что прогресса нет, но очень важно в этот момент не бросить. Считается кто достиг уровня интермидиэйт (В1-В1+), то даже если человек прервет обучение, то сможет восстановить свой уровень. Не рекомендую.Надо идти дальше непрерывно. Пока не достигните хотя-бы эдвенсд.Частота занятий - не менее 4 раз в неделю по 2 часа.Если заниматься 2 раза в неделю по 1,5 часа (стандартные условия большинства курсов), то будете топтаться на месте. Или прогресс будет до того медленный, что любой запал перегорит . А драйв очень нужен в этом деле.