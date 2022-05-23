Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 05:32

  Faceless написав:
Bolt написав:Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.
У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.
Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!


Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.
Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.
З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.

Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 тра, 2022 06:46

  Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Откуда этой мотивации взяться?! На какие курсы не запишу, не важно английски ли, шахматы или автомолелирование все наотьепись делается.
У мну, например, мотивацией поступить в институт была нежелание попасть в армию. Для этого нужно было сдать экзамены по трём предметам я их выучил и поступил. Потом в принципе и мотивации в жизни другой не было. Не к чему стремится, все более мене есть. Так на пиво подзаработать.
Сейчас и с курсами проблема. То карантин, то война. Сейчас вроде онлайн возобновили. Препод провел пару занятий уволился. Я подозреваю они на ЗП там экономят, поэтому и проблемы с преподами. Я как-то хотел с репетиторшей которою через курсы нашёл договорится напрямую. Я платил 300 грн за 1ч 20 мин. Так ей курсы платили только половину. Но не удалось. Ни в какую. Контролят их там, что-ли?!


Мені якось не зрозуміла трохи така ситуація.
Можливо, дитина як "в теплиці" виросла, нічого не потребувала (що саме по собі ніби добре), все було, тому й мотивації якось немає? Бути самостійним, мати змогу себе забезпечувати, реалізуватися? Можливо, є якесь інше захоплення і воно просто не вписується в консервативний темплейт "освіта, професія, робота"? Але не хочу лізти з непроханими порадами та висновками. В свій час я обирав ВНЗ і спеціальність з точки зору того, що мені було доступно й зрозуміло і де можна було б отримати затребувану ринком професію, і працював вже з 4 курсу. І Так, може то було трохи наївно, якщо дивитися на то сьогодні, але що було.
З курсами/репетиторами мабуть вам якось не щастило. Ніяк контролювати викладачів вони не можуть насправді, і хороші викладачі просто набирають так собі людей на індивідуальні заняття. Також, не знаю львівських цін, але те що ви вказали досить дешево, я ще в 2012-13 роках платив 250 грн за годину за індивідуальні заняття з носієм, воно мало в гривні подорожчати сильніше.

Так, як в теплиц. Приватний садок і тп. Тож звідки появиться мотивація?! Захоплення зараз комп зі смартфоном по черзі. Але, то зараз в 95% дітей так. Тож 10-11 клас набираю репетиторів по всім ЗНО шним предметам і з під палки будемо забивати знання.


Мотивированный родитель сможет мотивировать и ребенка.
Если родителям все итак "нормас",то что от ребенка хотеть.
Дети - это наше отражение и продолжение нас.
rjkz
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