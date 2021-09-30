Українцям переписали правила, згідно з якими вони можуть вивозити своїх дітей, які не досягли 16-ти років, за кордон.
Дивися повний текст Виїзд дитини за кордон: Кабмін схвалив нові правила.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 06:57
Виїзд дитини за кордон: Кабмін схвалив нові правила
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Дивися повний текст Виїзд дитини за кордон: Кабмін схвалив нові правила.
Додано: Чет 07 жов, 2021 06:57
Интересно, а какая ответственность родителю, если он не разрешает и не даёт видеть ребёнка другому родителю даже после решения суда?
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