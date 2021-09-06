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Фонд гарантування
працюватиме у режимі 24/7

Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:26

Фонд гарантування працюватиме у режимі 24/7

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб готується працювати 24 години на добу 7 днів на тиждень.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:27

Сумму возмещения нужно поднимать в первую очередь. Остальные задачи сегодня не так критичны.
1intclub
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 07:58

стремненько

напоминает анекдот "а вы где работаете? в крематории"
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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