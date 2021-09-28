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Обсяг приватних грошових
переказів в Україну досяг...

Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:25

Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг...

Пропонуємо до обговорення:
За перші 8 місяців 2021-го показник наблизився до позначки $9,1 млрд.

Дивися повний текст Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг історично високих значень – НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:25

Вот вам и инвестиции в экономику страны. Просто страна не умеет, или не хочет, ими правильно распоряжаться.
И, к сожалению, страна не организует заробітчанам аналогичный уровень оплаты труда в Украине в аналогичных профессиях.
Но, денежке, в иностранной валюте, конечно очень рада.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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