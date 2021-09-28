За перші 8 місяців 2021-го показник наблизився до позначки $9,1 млрд.
Дивися повний текст Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг історично високих значень – НБУ.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 08:25
Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг...
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Дивися повний текст Обсяг приватних грошових переказів в Україну досяг історично високих значень – НБУ.
Додано: Чет 07 жов, 2021 08:25
Вот вам и инвестиции в экономику страны. Просто страна не умеет, или не хочет, ими правильно распоряжаться.
И, к сожалению, страна не организует заробітчанам аналогичный уровень оплаты труда в Украине в аналогичных профессиях.
Но, денежке, в иностранной валюте, конечно очень рада.
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