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Як змінювалися тарифи на
компослуги у 1992-2020 рр...

Як змінювалися тарифи на компослуги у 1992-2020 рр...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:36

Як змінювалися тарифи на компослуги у 1992-2020 рр...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата виросла з 7 711 грн в 2018 році до 11 987 грн за станом на 1 грудня 2020 року

Дивися повний текст Як змінювалися тарифи на компослуги у 1992-2020 рр (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:36

Пора обновить информацию, уже осень 2021 года.
markbur03
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Модератори: Ірина_, Модератор

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