Монета за ціною квартири в Києві: курс bitcoin злетів до...
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Faceless написав:Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту
Да, за один раз сложно вывести так много. Но ведь биток - не квартира, не обязательно обналичивать одномоментно всю сумму. Можно рассыпать по дням и по картам - никакой финмон не докопается. В отличие от квартиры.
Как раз с квартирой и не докопается, средства от продажи недвижимости - белый доход, а с криптой большую сумму, даже если разбить на мелкие суммы - все равно много гемора, и все равно потом крупную покупку не сделать, не подтвердить происхождения средств, особенно в цивилизованных странах. И даже как регулярный доход небольшими суммами - легко может привлечь внимание финмона и/или налоговой, особенно если речь не об Украине. И это я ещё не упоминаю о том, что это будет немало стоить в плане комиссий, особенно если речь о операции кеш -> крипта -> кеш, а ещё курсовые потери. И довольно много времени.
Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
Деньги на карте можно превратить в деньги на карте за 0 секунд. Ваш Кэп.
Хотя я только за! Люди, покупайте больще биткоинов! Одни преимущества - не проходите мимо.
Faceless написав:Как раз с квартирой и не докопается, средства от продажи недвижимости - белый доход
финмон возможно не докопается, а банк может перебдеть, как я покупал после продажи квартиры другую чуть побольше и подороже и не мог подтвердить сумму на 30к больше чем в договоре, пришлось разбивать платежи, а в итоге те 30к засовывал в терминал монобанку
мне кажется, очень повезло, что я давно потратил все свои биткойны, когда они стоили 100-200 баксов и не имею проблем с этими дикими суммами денег сегодня
Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7), его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
достаточно выключить электричество и все закончиться...
Tamagoch написав:финмон возможно не докопается, а банк может перебдеть, как я покупал после продажи квартиры другую чуть побольше и подороже и не мог подтвердить сумму на 30к больше чем в договоре, пришлось разбивать платежи, а в итоге те 30к засовывал в терминал монобанку
Ну так видимо на эти 30к доходов у вас подтверждения источника не было. А теперь представьте, если вся сумма - от вывода крипты. Даже в Украине проблемы будут, а уж в странах с более суровым финмоном и налоговой - и подавно.
есть вопросик. допустим мне вчера подарили 2 виртуальных токена которые стоили 1уе. сегодня рынок поднял их цену до 50000уе и государство потребовало с ним поделиться этим явно не трудовым доходом и отдать 10000уе. ну, делать нечего, я как законопослушный гражданин затянул пояс и заплатил. а завтра рынок упал и 2 токена снова стали стоить 1уе. вопрос - должно ли государстао вернуть мне те 10000уе?
tomgoclever написав:есть вопросик. допустим мне вчера подарили 2 виртуальных токена которые стоили 1уе. сегодня рынок поднял их цену до 50000уе и государство потребовало с ним поделиться этим явно не трудовым доходом и отдать 10000уе. ну, делать нечего, я как законопослушный гражданин затянул пояс и заплатил. а завтра рынок упал и 2 токена снова стали стоить 1уе. вопрос - должно ли государстао вернуть мне те 10000уе?
Налог возникает только, когда будете их продавать. Просто при изменении курса - нет
Ferox написав:Преимущества биткоина перед квартирой: биткоин очень ликвиден (превратить его в деньги на карте можно максимум за 30 минут 24/7)
Посмотрел бы, как бы вы легко, быстро и без потерь превратили бы 50-100 куе экв из крипты на карту
Ferox написав:его не разбомбят, перед ним не устроят свалку, ему не грозит экологическая катастрофа, никто не переоформит его на себя через черных риэлторов, его легко перевозить через границу, получить к нему доступ можно в любом месте, где есть хоть тормознутый но интернет.
Получить доступ это еще полбеды. Главное - уметь превратить крипту в то, за что можно что-то купить. Тут одного интернета мало. А еще можно успешно пролюбить ключ к кошельку.
На власному досвіді - Вивести в кеш 50 тис уе з крипти швидше ніж отримати ту ж суму з свого банківського рахунку, і з меншою комісією.