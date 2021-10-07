В Україні можуть побудувати п'ять автобанів шляхом державно-приватного партнерства.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про будівництво першого автобану в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
Шмигаль розповів про будівництво першого автобану в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль розповів про будівництво першого автобану в Україні.
Додано: Чет 07 жов, 2021 16:17
О, знову методички. Наступного року це не вийде почати будувати. Потрібно мінімум 3 роки для старту. Якщо починати вже. Добре що хоч земля виділена і є якісь попередні напрацювання. Шмигаль просто дурник коли каже що почнемо наступного року
А що там по Стрий-Мукачево? Онур коли розродиться ТЕО?
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:12
Акциз на топливо у нас почему то в евро,проезд по автобану тоже в евро,мы что очутился в зоне Евросоюза?
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:55
Не у нас- в евро, а у них - в евро
И,да, они все уже давно "очутились в зоне Евросоюза", имеют там дома, их дети там живут.
Порошенко, Кличко, Аваков и т.д. по длинному списку. А в свете последних новостей, оказалось, что вся ̷Т̷и̷м̷у̷р̷ ̷и̷ ̷е̷г̷о̷ ̷к̷о̷м̷а̷н̷д̷а̷ команда "Квартала" тоже там.
Вот, все в привычных им евро и считают.
|