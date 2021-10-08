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В Україні анонсували перші тендери по 5G
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Додано: Суб 09 жов, 2021 08:40
GALeon написав:По мнению Толстого, 5G несет больше возможностей для крупных компаний в горнодобывающей сфере, легкой промышленности, строительстве и других отраслях, в том числе благодаря технологии "цифровых близнецов" (digital twins).
"Благодаря 5G у вас есть возможность создать цифровую копию физической среды для всего, что происходит или будет происходить на производстве. Я видел цифровую копию большого порта в Ливорно. Это также хорошо для больших городов", - отметил Толстой во время дискуссии.
Типа без 5ж это нельзя сделать
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Faceless
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Додано: Суб 09 жов, 2021 08:48
Faceless написав:
GALeon написав:По мнению Толстого, 5G несет больше возможностей для крупных компаний в горнодобывающей сфере, легкой промышленности, строительстве и других отраслях, в том числе благодаря технологии "цифровых близнецов" (digital twins).
"Благодаря 5G у вас есть возможность создать цифровую копию физической среды для всего, что происходит или будет происходить на производстве. Я видел цифровую копию большого порта в Ливорно. Это также хорошо для больших городов", - отметил Толстой во время дискуссии.
Типа без 5ж это нельзя сделать
Это вопрос к Толстому)
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GALeon
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