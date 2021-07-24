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Як додати свідоцтво про
народження до застосунку «Дія»

Як додати свідоцтво про народження до застосунку «Дія»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:32

Як додати свідоцтво про народження до застосунку «Дія»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінюст.

Дивися повний текст Як додати свідоцтво про народження до застосунку «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:32

начало запуска дії добре а з підписом й підписом нереально.ти повинен спочатку создати 4-ри значний код а після регистрації требує вже 5-ти значний якого ти не робив.й ніде цього не потрібно було робити.в піддержці дій не розуміють твого запитання про це-запитують про продукт проблеми і так вічно.це якась спорчена програма або непонятна.фотографію постоянно бракують.вона розрахована на професіоналів а не на простих людей
tolja3334
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