Про це повідомляє Мінюст.
Дивися повний текст Як додати свідоцтво про народження до застосунку «Дія».
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:32
Як додати свідоцтво про народження до застосунку «Дія»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як додати свідоцтво про народження до застосунку «Дія».
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:32
начало запуска дії добре а з підписом й підписом нереально.ти повинен спочатку создати 4-ри значний код а після регистрації требує вже 5-ти значний якого ти не робив.й ніде цього не потрібно було робити.в піддержці дій не розуміють твого запитання про це-запитують про продукт проблеми і так вічно.це якась спорчена програма або непонятна.фотографію постоянно бракують.вона розрахована на професіоналів а не на простих людей
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