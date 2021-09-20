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НБУ зобов'язав фінустанови
розкривати реальну річну...

НБУ зобов'язав фінустанови розкривати реальну річну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:23

НБУ зобов'язав фінустанови розкривати реальну річну...

Пропонуємо до обговорення:
Фінустанови розкриватимуть інформацію про умови та повну вартість послуг із надання споживчого кредиту на вебсайті та в рекламі.

Дивися повний текст НБУ зобов'язав фінустанови розкривати реальну річну процентну ставку в рекламі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:23

вот-вот,и по депозитам надо бы тоже
cohan
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