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Необхідності для термінового
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Необхідності для термінового запуску «Північного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:23

Необхідності для термінового запуску «Північного...

Пропонуємо до обговорення:
Віцепрем'єр Росії заявив, що термінова сертифікація та запуск "Північного потоку-2, а також продаж додаткових обсягів газу на біржі в Санкт-Петербурзі дозволять знизити ціни на газ у Європейському Союзі. Втім такої потреби немає.

Дивися повний текст Необхідності для термінового запуску «Північного потоку-2» не існує, – Макогон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:23

Макогон предлагает, ??? Наверное у макогона кроме гтс и ещё есть сам газ?
yegres
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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