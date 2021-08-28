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Викрито посадовця КМДА
на вимаганні грошей з...

Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:41

Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з...

Пропонуємо до обговорення:
Сума хабара становила, у середньому, 2 тис. дол. з підприємця.

Дивися повний текст Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з підприємців: погрожував «перевірками» (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:41

"Начальник управління контролю за будівництвом" в посвідченні. Только начал зарабатывать авторитет. Не дали "поработать".
П.с. МАФ-ики торбил ,что-ли?
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:46

Re: Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з...

Выкрыто?
Ржал и плакал.
В нынешнем КМДА от начальника отдела и выше труднее найти порядочного чиновника, чем коррупционера.
antey1969
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