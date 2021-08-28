Сума хабара становила, у середньому, 2 тис. дол. з підприємця.
Дивися повний текст Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з підприємців: погрожував «перевірками» (фото).
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:41
Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з...
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Дивися повний текст Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з підприємців: погрожував «перевірками» (фото).
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:41
"Начальник управління контролю за будівництвом" в посвідченні. Только начал зарабатывать авторитет. Не дали "поработать".
П.с. МАФ-ики торбил ,что-ли?
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:46
Re: Викрито посадовця КМДА на вимаганні грошей з...
Выкрыто?
Ржал и плакал.
В нынешнем КМДА от начальника отдела и выше труднее найти порядочного чиновника, чем коррупционера.
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