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В «Київтеплоенерго» увіллють 2 млрд грн, щоб не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада схвалила збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київтеплоенерго" на 2 млрд грн.
Дивися повний текст В «Київтеплоенерго» увіллють 2 млрд грн, щоб не підвищувати тарифи
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:19
Знову якась мутна корупційна схема.
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