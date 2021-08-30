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Стефанчук став
новим спікером Ради

Стефанчук став новим спікером Ради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:03

Стефанчук став новим спікером Ради

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука новим спікером Верховної Ради. Рішення підтримав 261 депутат.

Дивися повний текст Стефанчук став новим спікером Ради.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:03

Бесхребетная теперь РАДА. Как скажет Пан так и будет. Узурпация на лицо.
Стефанчук худший кандидат, которого можно было поставить. Позорище.
swsashadow
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