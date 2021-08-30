Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука новим спікером Верховної Ради. Рішення підтримав 261 депутат.
Дивися повний текст Стефанчук став новим спікером Ради.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:03
Стефанчук став новим спікером Ради
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стефанчук став новим спікером Ради.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:03
Бесхребетная теперь РАДА. Как скажет Пан так и будет. Узурпация на лицо.
Стефанчук худший кандидат, которого можно было поставить. Позорище.
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