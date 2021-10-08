В Україні вперше встановлено вимоги до якості мобільного інтернету, що стимулюватиме операторів покращувати покриття по всій території країни.
Дивися повний текст В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:34
В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні встановили вимоги до якості мобільного інтернету.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:35
Для этого конечно надо 5G... иначе никак ----не менее 0,5 мегабит в секунду.--- недостигнуть)))
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:17
Зачем так юродствовать? В оригинале только о 4G разговор. Ну а если сделают, чтобы во всех селах на хотя бы 65% площади (такое у них считается покрытым) будет такая скорость, то это прям революция. В Украине хватает совсем не мёртвых сёл, где хоть какая-то мобильная связь доступна только на холме за селом. А для упомянутых скоростей нужно хотя бы 3G.
Правда, если почитать внимательнее, то никто такой задачи не ставит. Просто, если на 65% площади нас. пункта будет такая скорость, то он считается покрытым связью. Ну а нет, так нет.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 23:37
как-раз чтобы на прослушку в высоком качестве PCM 48000x16 с видео хватало
Додано: Суб 09 жов, 2021 06:36
У меня дома лайф 3G. 4G не пользуюсь, скорость в три раза ниже. Мои знакомые тоже так сделали и перешли на 3 G.
|