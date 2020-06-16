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Ситуація в Укрексімбанку: про
що ж запитували журналісти...

Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:41

  yanyura написав:
  BIGor написав:А если записать поверху пару десятков фильмов? Как после этого восстановите информацию?

Фильмы не пробовал записывать сверху, но для проверки, еще лет 5 назад, (параллельно со мной то же делал товарищ на другом компе, в Чехии) переформатировал во все возможные форматы - FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, забивал нолями - все равно восстанавливалось у обоих.
Ну а впервые открыл для себя эту программу, когда мой 2-терабайтник стал RAW, за сутки все ею восстановил, перед этим неделю перепробовав около десятка более "раскрученных" программ, но реально помогла только R-Studio.

Ну и я не зря написал
специалисты знают и более специфические программы

Тот же Сергей Казанский (автор "Виктории") восстанавливает информацию и в более "тяжелых" случаях.

Уверен, что всё было значительно проще. Удалили в корзину, журналисты потом просто нажали кнопочку всё восстановить. Вот и весь процесс восстановления.
safonovstanislav
 
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