Ситуація в Укрексімбанку: про що ж запитували журналісти...

yanyura написав:
Фильмы не пробовал записывать сверху, но для проверки, еще лет 5 назад, (параллельно со мной то же делал товарищ на другом компе, в Чехии) переформатировал во все возможные форматы - FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, забивал нолями - все равно восстанавливалось у обоих.
Ну а впервые открыл для себя эту программу, когда мой 2-терабайтник стал RAW, за сутки все ею восстановил, перед этим неделю перепробовав около десятка более "раскрученных" программ, но реально помогла только R-Studio.
Ну и я не зря написалспециалисты знают и более специфические программы
Тот же Сергей Казанский (автор "Виктории") восстанавливает информацию и в более "тяжелых" случаях.
Уверен, что всё было значительно проще. Удалили в корзину, журналисты потом просто нажали кнопочку всё восстановить. Вот и весь процесс восстановления.