Українці мають право переказувати 5 тис. гривень включно, оскільки ця сума не підпадає під фінмоніторинг.
Дивися повний текст Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55
Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:21
Реформи ідуть повним ходом. Недаремно мудрий нарід голосував за нові обличчя.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:49
Сегодня в районе полудня пополнял наличными свою карту Монобанк через терминал Приват банка - ограничение в 4,600 грн. (((
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:09
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:28
sashamaestro1977 Пополняйте через Айбокс... Вчера пополнил на 15000 - без проблем, сразу же на 20000 - тоже... На терминале пишется лимит в 40000 грн...
Додано: Суб 09 жов, 2021 00:00
Re: Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:06
Да, но не только. Из любопытства только что проверил в соседнем iBox:
- по номеру карты - ровно 5к, как требует последнее законодательство. Тут логично.
- прикладыванием физической карты - 50к. 40к - это какой-то очень осторожный iBox был.
- прикладыванием смартфона, где эта же карта введена в GPay - тоже 50к.
Так что для пополнения своей карты на 50к за раз её физически прикладывать совсем не обязательно, если её физически носить так уж напрягает.
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