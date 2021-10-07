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Відсьогодні українці можуть
переказувати 5 тис. грн без...

Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:55

Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без...

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають право переказувати 5 тис. гривень включно, оскільки ця сума не підпадає під фінмоніторинг.

Дивися повний текст Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без ідентифікації.
R2
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збільшили ліміт на 1 грн ?
Ananas1start
 
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Ananas1start
Да. Потужно помогли народу.
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:21

Реформи ідуть повним ходом. Недаремно мудрий нарід голосував за нові обличчя.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:49

Сегодня в районе полудня пополнял наличными свою карту Монобанк через терминал Приват банка - ограничение в 4,600 грн. (((
sashamaestro1977
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:09

  sashamaestro1977 написав:Сегодня в районе полудня пополнял наличными свою карту Монобанк через терминал Приват банка - ограничение в 4,600 грн. (((

Так радоваться нужно, что не 1000 грн, которые максимум для снятия в приватовском банкомате с мониной карты 8)
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:28

sashamaestro1977 Пополняйте через Айбокс... Вчера пополнил на 15000 - без проблем, сразу же на 20000 - тоже... На терминале пишется лимит в 40000 грн...
Vivat
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 00:00

Re: Відсьогодні українці можуть переказувати 5 тис. грн без.

  Vivat написав:sashamaestro1977 Пополняйте через Айбокс... Вчера пополнил на 15000 - без проблем, сразу же на 20000 - тоже... На терминале пишется лимит в 40000 грн...


При физическом наличии карты.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:06

  Civis написав:При физическом наличии карты.

Да, но не только. Из любопытства только что проверил в соседнем iBox:
- по номеру карты - ровно 5к, как требует последнее законодательство. Тут логично.
- прикладыванием физической карты - 50к. 40к - это какой-то очень осторожный iBox был.
- прикладыванием смартфона, где эта же карта введена в GPay - тоже 50к.
Так что для пополнения своей карты на 50к за раз её физически прикладывать совсем не обязательно, если её физически носить так уж напрягает.
moveton
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