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Інфляція в Україні прискорилася
до 11% - максимуму більш...

Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:23

Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Держстат.

Дивися повний текст Інфляція в Україні прискорилася до 11% - максимуму більш ніж за три роки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:23

вся правда про накопичення пенсій.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:35

  igorbuda52 написав:вся правда про накопичення пенсій.

То ли дело солидарка -- с ней же вообще никаких проблем нет :lol:
Поэтому на пенсии дополнительно направляются государственные дотации, размер которых составляет до половины всех расходов Пенсионного фонда.

https://hromadske.ua/ru/posts/v-ofise-g ... -polyakova
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