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iPhone 13 став доступним для
замовлення в Україні -...

iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 19:21

iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні -...

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 8 жовтня, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max стали доступними.

Дивися повний текст iPhone 13 став доступним для замовлення в Україні - офіційні ціни (фото).
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знову дірка в бюджеті, як провладні почнуть своїм коханкам скуповувать...
Tamagoch
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Ну ну… «удачных» продаж!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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