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Дивися повний текст МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:13
МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти...
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Дивися повний текст МОЗ затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 обов’язкове.
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