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У Швейцарії створили найпотужнішу
зарядну станцію, вона...

У Швейцарії створили найпотужнішу зарядну станцію, вона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:05

У Швейцарії створили найпотужнішу зарядну станцію, вона...

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарський концерн АВВ представив найпотужнішу і найшвидшу в світі зарядну станцію для електромобілів. Потужність станції Terra 360 становить 360 кіловат, вона здатна повністю зарядити будь-який електромобіль за 15 хвилин. Причому всього за три хвилини станція закачує заряд на 100 км пробігу.

Дивися повний текст У Швейцарії створили найпотужнішу зарядну станцію, вона заряджає будь-яке авто за 15 хвилин.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:06

Прямо школьная задача: станция способна полностью зарядить любой электромобиль за 15 минут и четыре электромобиля за одну ночь. Какой длины в Швейцарии (совсем не у полярного круга находится) ночи?
moveton
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