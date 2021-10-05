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Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 жов, 2021 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає друге місце серед країн світу за загальною площею земель, яку контролюють іноземні інвестори.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03
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