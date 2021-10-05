Україна посідає друге місце серед країн світу за загальною площею земель, яку контролюють іноземні інвестори.
Дивися повний текст Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють іноземні інвестори.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 21:02
Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...
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Дивися повний текст Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють іноземні інвестори.
Додано: Суб 09 жов, 2021 23:14
Опять лапшу вешают про настоящих иностранных инвесторов. Скорее всего это наши офшорные инвесторы.
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