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Україна – друга у світі за
площею земель, що контролюють...

Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:02

Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає друге місце серед країн світу за загальною площею земель, яку контролюють іноземні інвестори.

Дивися повний текст Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють іноземні інвестори.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03

Понятно для кого работают "наши Слуги"!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:01

Верно сказано.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:14

Опять лапшу вешают про настоящих иностранных инвесторов. Скорее всего это наши офшорные инвесторы.
yegres
 
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