Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...

Додано: Нед 10 жов, 2021 08:26

yegres написав: Опять лапшу вешают про настоящих иностранных инвесторов. Скорее всего это наши офшорные инвесторы. Опять лапшу вешают про настоящих иностранных инвесторов. Скорее всего это наши офшорные инвесторы.

В оригинале ничего не вешают. Там прямо написано: "In fact, some companies even “optimise” taxes, for example, in Ukraine, where Land Matrix data reveals that countries such as Cyprus and Luxemburg, which are known for low corporate taxes, are the primary location of investors." Видимо, в плане оффшорности мы даже на первом месте.А в плане загрязнения воды и почв есть разница? Вон, недавно была статья, что даже Днепр - это уже сточная канава.