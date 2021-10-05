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Україна – друга у світі за
площею земель, що контролюють...

Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:02

Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посідає друге місце серед країн світу за загальною площею земель, яку контролюють іноземні інвестори.

Дивися повний текст Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють іноземні інвестори.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 21:03

Понятно для кого работают "наши Слуги"!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:01

Верно сказано.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 23:14

Опять лапшу вешают про настоящих иностранных инвесторов. Скорее всего это наши офшорные инвесторы.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:26

  yegres написав:Опять лапшу вешают про настоящих иностранных инвесторов. Скорее всего это наши офшорные инвесторы.

В оригинале ничего не вешают. Там прямо написано: "In fact, some companies even “optimise” taxes, for example, in Ukraine, where Land Matrix data reveals that countries such as Cyprus and Luxemburg, which are known for low corporate taxes, are the primary location of investors." Видимо, в плане оффшорности мы даже на первом месте.

А в плане загрязнения воды и почв есть разница? Вон, недавно была статья, что даже Днепр - это уже сточная канава.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:25

Re: Україна – друга у світі за площею земель, що контролюють

А до цієї новини хіба не зрозуміло було, заради кого зРадою закладалася норма про 200 тис. Га в одні руки, і чому ЦВК блокує проведення референдуму за продаж землі виключно державі Україна?
new-user
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 15:06

Иностранные инвестора владеют же не на прямую, а через украинские компании?

Если так, то закон примем о национализации, по три копейки на руки и свободны))

Делов то...
hno3
 
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