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Під час пандемії 73% українців
стали частіше здійснювати...

Під час пандемії 73% українців стали частіше здійснювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:39

Під час пандемії 73% українців стали частіше здійснювати...

Пропонуємо до обговорення:
За час пандемії 73% стали частіше купувати товари в інтернеті і планують залишити цю звичку і після завершення пандемії.

Дивися повний текст Під час пандемії 73% українців стали частіше здійснювати покупки онлайн — дослідження Google.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 08:39

знову ці магічні 73% ))
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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