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Під час пандемії 73% українців стали частіше здійснювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 жов, 2021 08:39
Пропонуємо до обговорення:
За час пандемії 73% стали частіше купувати товари в інтернеті і планують залишити цю звичку і після завершення пандемії.
Дивися повний текст Під час пандемії 73% українців стали частіше здійснювати покупки онлайн — дослідження Google
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:39
знову ці магічні 73% ))
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