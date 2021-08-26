Українці скаржаться на масове завищення облгазами обсягів споживання газу.
Дивися повний текст Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги споживання газу.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 10:42
Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги споживання газу.
Додано: Нед 10 жов, 2021 10:42
В этом году завысят, в следующем придется занизить на тот же объем. Но в то же время, сейчас газ можно купить по 7,96, а какая цифра будет в договорах с 1 мая, можно только гадать.
Додано: Нед 10 жов, 2021 20:20
Додано: Пон 11 жов, 2021 10:57
Re: Що робити, якщо облгази штучно завищують обсяги...
Сам зіткнувся з такою проблемою. І ні дзвінки, ні листи, ні фотки не допомагають. Дійсно, збільшити на 60 м3 маємо на 120 грн. більшу доставку на цілий рік, чи 10 грн в місяць. Якщо це 10 млн. домогосподарств так взути, то набігає млрд. А там хто знає за рік як буде.
Додано: Вів 12 жов, 2021 05:00
Слав вже 5 скарг на нкрек через гарячу урядову лінію,але вони залишилися без відповіді. Таким чином, ця грабіжницька ідея іде від уряду.
Додано: Вів 12 жов, 2021 13:09
Газове господарство, мае чи мало , своiх контролерiв. Якi були забов*язанi брати показники лiчильникiв. Як бути пенсiонерам, якi не користуються мобiльним звязком? Зараз усе покинули на людей i завжди винуватi люди. Лiчильник вiсить на дворi . Квiтанцii на оплату , носять погано i звинувачують пошту. А де лiчильники, якi автоматом передають показники? Мабуть вони не вигiднi газовому господарству i не треба звинувачувати людей. А зараз кожен розумiе, кому потрiбен такий бардак. Люди скаржаться, що додзвонитись i дати показники важко!
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