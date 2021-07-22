Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.
Дивися повний текст Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із «зеленого списку» ЄС.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41
Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики виключення України із «зеленого списку» ЄС.
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:41
А надати можливість отримати третю дозу слабо? Ще трішки і 6-9 місяців після другої дози автоматично зробить українця небажаним туристом.
Додано: Нед 10 жов, 2021 20:26
Так это потому, что мы в зелёной зоне, для въезда в практически любую страну требуют всего лишь свежий тест или сертификат о вакцинации? А в жёлтой перестанут пускать совсем?
Додано: Пон 11 жов, 2021 08:01
Re: Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...
а что потом через пол года ?? 4-5-100500. дозу? Может просто пустить по транспорту наряды полиции с разрешением занесения штрафа за проезд без маски в грудную клетку или по почкам? Простая вещь как маска снизит уровень заболевания причем не только ковидом но и гриппом и прочими орз заболеваниями в разы. Можно вводить и колоть что угодно но если часть населения в силу ограничений в мышлении верит что вакцина это чипирование а маска это зло...то толку ноль.
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:26
"Мы будем работать над тем, чтобы удержать Украину в списке". Интересно конкретно узнать, с деталями, что именно делает Кулеба для этого.
Додано: Пон 11 жов, 2021 13:27
а що, вже придумали вакцину, яка захищає від ковіду і від рознесення інфекції?
Додано: Пон 11 жов, 2021 20:29
Додано: Пон 11 жов, 2021 21:23
Re: Хочеш подорожувати - вакцинуйся: МЗС про ризики...
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