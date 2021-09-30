Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів

Додано: Нед 10 жов, 2021 20:31

fin81 написав: Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету. Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.

Как это может быть нельзя? Как раз в старых домах это даже естественным порядком происходит от забивания труб и батарей ржавчиной. Что от этого счета меньше не станут - это другой вопрос, но добровольно мёрзнуть никто не запрещает.Кстати, в новых ЖК дороже получается. С одной стороны за свою квартиру оплата по счётчику калорий, с другой появляются лично не уменьшаемые статьи за обслуживание своей котельной, рециркуляцию, отопление МОП и за функционирование системы отопления (приказ 315). А ещё этоттребует платить не менее, чем за 50% от среднего расхода тепла на квадратный метр по квартирам, хоть ты себе отопление полностью отключи. Поэтому не стоит думать, что в итоге экономнее даже, если попробовать помёрзнуть.