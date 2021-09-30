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Опалення може подорожчати
на 40%: думка експертів

Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:55

Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Центральні та регіональні влади домовилися зафіксувати тарифи на тепло.

Дивися повний текст Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів.
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:55

Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.
fin81
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 20:31

  fin81 написав:Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.

Как это может быть нельзя? Как раз в старых домах это даже естественным порядком происходит от забивания труб и батарей ржавчиной. Что от этого счета меньше не станут - это другой вопрос, но добровольно мёрзнуть никто не запрещает.

Кстати, в новых ЖК дороже получается. С одной стороны за свою квартиру оплата по счётчику калорий, с другой появляются лично не уменьшаемые статьи за обслуживание своей котельной, рециркуляцию, отопление МОП и за функционирование системы отопления (приказ 315). А ещё этот замечательный приказ 315 требует платить не менее, чем за 50% от среднего расхода тепла на квадратный метр по квартирам, хоть ты себе отопление полностью отключи. Поэтому не стоит думать, что в итоге экономнее даже, если попробовать помёрзнуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:15

  moveton написав:
  fin81 написав:Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.

Как это может быть нельзя? Как раз в старых домах это даже естественным порядком происходит от забивания труб и батарей ржавчиной. Что от этого счета меньше не станут - это другой вопрос, но добровольно мёрзнуть никто не запрещает.

Кстати, в новых ЖК дороже получается. С одной стороны за свою квартиру оплата по счётчику калорий, с другой появляются лично не уменьшаемые статьи за обслуживание своей котельной, рециркуляцию, отопление МОП и за функционирование системы отопления (приказ 315). А ещё этот замечательный приказ 315 требует платить не менее, чем за 50% от среднего расхода тепла на квадратный метр по квартирам, хоть ты себе отопление полностью отключи. Поэтому не стоит думать, что в итоге экономнее даже, если попробовать помёрзнуть.

Интересно получается! А что теперь делать хитропопым ЖК, которые на стадии котлована подъездами переписывали квартиры на своих Фунтов, а потом вываливали их в продажу по тройной цене? Они же годами пустые стоят. Смотришь, все квартиры проданы после сдачи дома, а по факту пару окон только в доме светятся, и то как правило какие-то родственники застройщиков. Так теперь отлистывать придется ежемесячно за каждую квартиру, даже с отключенным отоплением. А быстро избавиться от такого количества бетона просто невозможно, даже обвалив рынок цен. Короче похоже сейчас всем весело будет : )
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