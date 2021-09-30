Центральні та регіональні влади домовилися зафіксувати тарифи на тепло.
Дивися повний текст Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів.
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Додано: Нед 10 жов, 2021 19:55
Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів.
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:55
Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.
Додано: Нед 10 жов, 2021 20:31
Как это может быть нельзя? Как раз в старых домах это даже естественным порядком происходит от забивания труб и батарей ржавчиной. Что от этого счета меньше не станут - это другой вопрос, но добровольно мёрзнуть никто не запрещает.
Кстати, в новых ЖК дороже получается. С одной стороны за свою квартиру оплата по счётчику калорий, с другой появляются лично не уменьшаемые статьи за обслуживание своей котельной, рециркуляцию, отопление МОП и за функционирование системы отопления (приказ 315). А ещё этот
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:15
Интересно получается! А что теперь делать хитропопым ЖК, которые на стадии котлована подъездами переписывали квартиры на своих Фунтов, а потом вываливали их в продажу по тройной цене? Они же годами пустые стоят. Смотришь, все квартиры проданы после сдачи дома, а по факту пару окон только в доме светятся, и то как правило какие-то родственники застройщиков. Так теперь отлистывать придется ежемесячно за каждую квартиру, даже с отключенным отоплением. А быстро избавиться от такого количества бетона просто невозможно, даже обвалив рынок цен. Короче похоже сейчас всем весело будет : )
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:20
Forum, так это не теперь. Приказу уже почти три года. Да и даже без платы за личное отопление там суммы не малые. Думаю, что со своих просто денег не берут. Это отказаться платить нельзя, а не начислять счёт вполне можно.
Додано: Нед 10 жов, 2021 21:28
moveton
Є конкретний приклад: опалення перекрито в мопі(коли батареї на мінімумі все ж щось набігає), економія приблизно 2к грн на 70кв, при регуляторі батерей на середині. Хтось і на максимум ставить.
А за мопи нараховують від сили 250 грн, це при тому що на поверсі прям Ташкент). Правда опалення від міста, не своя котельня.
В період коли людина живе в квартирі - бажання вмикати батареї немає. Мабуть гарно сусіди гріють))).
Додано: Нед 10 жов, 2021 22:11
Экономия - это круто, но сколько в итоге платить приходится? Если не включать свои батареи, то бухгалтерия не доначисляет до 50% от среднего теплорасхода? Добрая она у вас.
В Одессе в домах, отапливающихся от городских ТЭЦ, в последнюю зиму около 2к грн в месяц - это был весь счёт за отопление на 70 квм. Со всеми упрятанными в него МОПами и затратами дома на систему отопления. А новых ЖК, отопливающихся от городского ЦО, которую включают только на 5 месяцев в году, здесь и не строят, поэтому адекватно сравнить не получается. В новом ЖК с котельной квартиру на неполные 70 квм недавно получил и по предварительным прикидкам там никак не будет, чтобы 5 месяцев платить по 250 грн за МОП и больше ничего. Там одно содержание котельной и рециркуляция - это уже 177 грн ежемесячно круглый год. Сколько там добавят за собственно отопление - это мне ещё предстоит узнать. Но про закон 315 меня именно там и предупредили, поэтому точно милосердны не будут
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