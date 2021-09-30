Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів

Додано: Нед 10 жов, 2021 22:11

fin81 написав: moveton

Є конкретний приклад: опалення перекрито в мопі(коли батареї на мінімумі все ж щось набігає), економія приблизно 2к грн на 70кв, при регуляторі батерей на середині. Хтось і на максимум ставить.

А за мопи нараховують від сили 250 грн, це при тому що на поверсі прям Ташкент). Правда опалення від міста, не своя котельня.

В період коли людина живе в квартирі - бажання вмикати батареї немає. Мабуть гарно сусіди гріють))). Є конкретний приклад: опалення перекрито в мопі(коли батареї на мінімумі все ж щось набігає), економія приблизно 2к грн на 70кв, при регуляторі батерей на середині. Хтось і на максимум ставить.А за мопи нараховують від сили 250 грн, це при тому що на поверсі прям Ташкент). Правда опалення від міста, не своя котельня.В період коли людина живе в квартирі - бажання вмикати батареї немає. Мабуть гарно сусіди гріють))).

Экономия - это круто, но сколько в итоге платить приходится? Если не включать свои батареи, то бухгалтерия не доначисляет до 50% от среднего теплорасхода? Добрая она у вас.В Одессе в домах, отапливающихся от городских ТЭЦ, в последнюю зиму около 2к грн в месяц - это был весь счёт за отопление на 70 квм. Со всеми упрятанными в него МОПами и затратами дома на систему отопления. А новых ЖК, отопливающихся от городского ЦО, которую включают только на 5 месяцев в году, здесь и не строят, поэтому адекватно сравнить не получается. В новом ЖК с котельной квартиру на неполные 70 квм недавно получил и по предварительным прикидкам там никак не будет, чтобы 5 месяцев платить по 250 грн за МОП и больше ничего. Там одно содержание котельной и рециркуляция - это уже 177 грн ежемесячно круглый год. Сколько там добавят за собственно отопление - это мне ещё предстоит узнать. Но про закон 315 меня именно там и предупредили, поэтому точно милосердны не будут