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Опалення може подорожчати
на 40%: думка експертів

Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:55

Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів

Пропонуємо до обговорення:
Центральні та регіональні влади домовилися зафіксувати тарифи на тепло.

Дивися повний текст Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 19:55

Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.
fin81
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 20:31

  fin81 написав:Прикро, що в старих домах прикрутити не можна. Особливо коли витрати на опалення прям б'ють по сімейному бюджету.

Как это может быть нельзя? Как раз в старых домах это даже естественным порядком происходит от забивания труб и батарей ржавчиной. Что от этого счета меньше не станут - это другой вопрос, но добровольно мёрзнуть никто не запрещает.

Кстати, в новых ЖК дороже получается. С одной стороны за свою квартиру оплата по счётчику калорий, с другой появляются лично не уменьшаемые статьи за обслуживание своей котельной, рециркуляцию, отопление МОП и за функционирование системы отопления (приказ 315). А ещё этот замечательный приказ 315 требует платить не менее, чем за 50% от среднего расхода тепла на квадратный метр по квартирам, хоть ты себе отопление полностью отключи. Поэтому не стоит думать, что в итоге экономнее даже, если попробовать помёрзнуть.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:20

Forum, так это не теперь. Приказу уже почти три года. Да и даже без платы за личное отопление там суммы не малые. Думаю, что со своих просто денег не берут. Это отказаться платить нельзя, а не начислять счёт вполне можно.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 21:28

moveton
Є конкретний приклад: опалення перекрито в мопі(коли батареї на мінімумі все ж щось набігає), економія приблизно 2к грн на 70кв, при регуляторі батерей на середині. Хтось і на максимум ставить.
А за мопи нараховують від сили 250 грн, це при тому що на поверсі прям Ташкент). Правда опалення від міста, не своя котельня.
В період коли людина живе в квартирі - бажання вмикати батареї немає. Мабуть гарно сусіди гріють))).
fin81
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 22:11

  fin81 написав:moveton
Є конкретний приклад: опалення перекрито в мопі(коли батареї на мінімумі все ж щось набігає), економія приблизно 2к грн на 70кв, при регуляторі батерей на середині. Хтось і на максимум ставить.
А за мопи нараховують від сили 250 грн, це при тому що на поверсі прям Ташкент). Правда опалення від міста, не своя котельня.
В період коли людина живе в квартирі - бажання вмикати батареї немає. Мабуть гарно сусіди гріють))).

Экономия - это круто, но сколько в итоге платить приходится? Если не включать свои батареи, то бухгалтерия не доначисляет до 50% от среднего теплорасхода? Добрая она у вас.

В Одессе в домах, отапливающихся от городских ТЭЦ, в последнюю зиму около 2к грн в месяц - это был весь счёт за отопление на 70 квм. Со всеми упрятанными в него МОПами и затратами дома на систему отопления. А новых ЖК, отопливающихся от городского ЦО, которую включают только на 5 месяцев в году, здесь и не строят, поэтому адекватно сравнить не получается. В новом ЖК с котельной квартиру на неполные 70 квм недавно получил и по предварительным прикидкам там никак не будет, чтобы 5 месяцев платить по 250 грн за МОП и больше ничего. Там одно содержание котельной и рециркуляция - это уже 177 грн ежемесячно круглый год. Сколько там добавят за собственно отопление - это мне ещё предстоит узнать. Но про закон 315 меня именно там и предупредили, поэтому точно милосердны не будут
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:15

Re: Опалення може подорожчати на 40%: думка експертів

Автономное отопление .. без вариантов. Все это ЦО это пережиток совка.. и черная дыра как бюджету так и абонентам. Те субсидии что идут на поддержание жизни этого монстра надо направить на улучшение электро-газовых систем домов и перевод льготников и пенсов на автономку. Остальные за свой счет перейдут. Иначе будет коллапс. Существующая система ЦО затратна как в плане энергоэффективности и обслуживания, так и в финансовом плане.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 08:42

Экономика - хороший учитель.
Бери или плати попробовали, не понравилось. Теперь попробуем бери или мерзни. Заодно посмотрим, как МВФ позволит играться с ценой на собственный газ.
Нормальный путь в ЕС, его просто надо пройти. Есть, конечно, риск, что дойдешь нищим оборванцем, так на европейском рынке труда на это и рассчитывают.
astatempo
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